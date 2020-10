Mattino 5, Guido Bertolaso: "Riapre l'ospedale in Fiera. Ma avanti così e andiamo a sbattere"

23 ottobre 2020 a

L'ospedale di Guido Bertolaso in Fiera a Milano riapre. Ma le aspettative sulla situazione coroanvirus in Italia non sono le più rosee. "Purtroppo la programmazione prevede che tra oggi e lunedì arrivino 15 pazienti di rianimazione, a fine della settimana prossima 30 e all'inizio della prima settimana di novembre dovrebbero esserci 45 pazienti", ha spiegato il consulente per l'emergenza coronavirus della Lombardia a Mattino 5, il programma di Federica Panicucci su Canale 5. Bertolaso, poi, ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa accusando le istituzioni di un continuo rimpallo delle responsabilità: "Trovo penoso questo scaricabarile, non mi si venga a dire che c'è un problema personale". L'ex capo della protezione civile, infine, ha dichiarato che se si continua ad affrontare la pandemia nel modo in cui si sta facendo ora, la situazione non potrà che peggiorare, visto anche l'aumento esponenziale dei casi nel nostro Paese. "Se continuiamo così andiamo a sbattere, l'emergenza non è mai finita, io credo che si sia persa tutta l'estate - ha continuato Bertolaso -. In un'emergenza non si possono parcellizzare le responsabilità, è un gioco al massacro. Serve solo una persona per decidere".

