Campania, Vincenzo De Luca chiede il lockdown totale: "Tutto il resto è inutile"

23 ottobre 2020 a

a

a

Vincenzo De Luca passa ai fatti. Il presidente della Regione Campania ha chiesto al governo nazionale il lockdown totale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale - dichiara il dem -. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo".

A spaventare è l'andamento del coronavirus nella Regione. Solo ieri, 22 ottobre, la Campania ha registrato 1541 nuovi contagi. Cifra che ha portato al +5,1 per cento la variazione del numero dei nuovi casi rispetto al giorno prima quando erano 1.760. La richiesta del governatore è arrivata proprio nel giorno del via al coprifuoco. Misura che evidentemente non basta più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.