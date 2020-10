Coronavirus in Veneto, Luca Zaia: "Siamo al semaforo arancione", record assoluto di contagi

23 ottobre 2020 a

Crescono i contagi da coroanvirus in Veneto, dove l'ultimo bollettino registra un balzo di 1.550 contagi in 24 ore, il dato più alto da inizio pandemia. Le vittime invece sono 7. Al momento sono 600 i ricoveri in reparti non critici, 70 i ricoveri in terapia intensiva. "Se paragonassimo la situazione a un semaforo, oggi siamo al semaforo arancione. Abbiamo lasciato il verde - ha dichiarato il presidente Luca Zaia a Sky Tg24 -. Dire che la situazione è sotto controllo è una grande parola, però è pur vero che in questo momento abbiamo 70 persone in terapia intensiva e 580 persone ricoverate. La punta massima di marzo è stata 356 persone in terapia intensiva e 2.400 ricoverati. La crescita è più lenta". Il bollettino indica, poi, che sono 14.323 le persone in isolamento domiciliare e che la provincia che conta il maggior numero di isolati è Venezia.

Zaia ha ribadito che il 96-97% dei positivi non sviluppa sintomi, ma poi ha aggiunto: "Questo non vuol dire che dobbiamo fare la 'festa della liberazione', dobbiamo essere sul pezzo, pronti al peggio". Il governatore non riesce a spiegarsi perché aumentano soprattutto i pazienti non critici negli ospedali, mentre le terapie intensive ancora reggono: "Il motivo dovremmo chiederlo agli scienziati, se riescono a spiegarselo senza litigare tra di loro", ha continuato. A preoccuparlo al momento sono le case di riposo, le più esposte al rischio di contagio: "Siamo l'unica regione che fa i test tra gli operatori e gli ospiti ogni sette giorni, però quando il virus entra nelle case di riposo fa danni".

