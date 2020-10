Coronavirus, bollettino 24 ottobre: 151 morti e schizza tasso di positività, il trend dei ricoveri fa paura

24 ottobre 2020 a

Continua a peggiorare rapidamente di giorno in giorno la situazione epidemiologica dell’Italia. Il bollettino di sabato 24 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 19.644 positivi su 177.669 tamponi analizzati (tasso di positività schizzato all’11,1%), a fronte di un nuovo incremento di decessi: sono stati 151 nelle ultime 24 ore. I guariti sono 2.309 mentre gli attualmente positivi hanno sfondato quota 200mila (su oltre mezzo milione di casi da inizio pandemia): se circa 190mila si trovano in isolamento domiciliare, a preoccupare è il trend ospedaliero che non conosce battute d’arresto. Anzi, i numeri continuano a crescere: rispetto a ieri sono stati registrati 738 ricoverati con sintomi in più e 79 in terapia intensiva, per un totale rispettivamente di 11.287 e di 1.128. Gli esperti hanno stimato che con questo ritmo a metà novembre gli ospedali potrebbero già andare in crisi, arrivando a circa 500 morti al giorno. Una tragedia da evitare a qualsiasi costo, ecco perché il governo sta preparando un lockdown mascherato da coprifuoco nazionale che dovrebbe scattare alle 18. Per quanto riguarda la situazione delle singole regioni, sono sempre di più le criticità in quadrupla cifra di contagio: la Lombardia ha 4.956 nuovi casi, il Piemonte 1.548, l’Emilia Romagna 1.180, il Veneto 1.729, la Campania 1.718, il Lazio 1.687, la Toscana 1.526 e la Liguria 1.035.

