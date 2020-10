Coronavirus, bollettino 25 ottobre: 21.273 nuovi casi da ieri, 128 morti con 161.880 tamponi, meno di ieri

25 ottobre 2020 a

a

a

Oltre 21mila nuovi contagi, 128 vittime con 161.880 tamponi. Ieri i casi erano stati 19.644 con 151 decessi e 177.669 tamponi. I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 12.006, dato in aumento di 719 casi rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 1.208, in aumento di 80. Il tasso di positività sale dall’11 al 13%: ci sono più casi con meno tamponi. In Lombardia quasi 6 mila contagi (+5.762). Sopra quota 2 mila Campania (+2.590) e Piemonte (+2.287). In isolamento domiciliare si trovano 209.027 persone, pari a 18.260 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 222.241 casi, cioè 19.059 in più rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 266.203 persone, in aumento di 2.086 unità. I deceduti sono 128 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 37.338 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 525.782 (+21.273).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.