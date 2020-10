Meteo, tre giorni da incubo: violentissimi nubifragi, ecco le regioni ad altissimo rischio

26 ottobre 2020 a

a

a

Una settimana da incubo, non solo per il coronavirus ma anche per il meteo: fino a mercoledì, l'Italia si troverà sotto piogge, nubifragi e neve sulle Alpi. Questo per l'impatto di un vortice ciclonico di origine polare che sta pilotando un’intensa perturbazione atlantica. Il fronte perturbato, alimentato da aria più fresca in quota e sospinto da intensi venti meridionali, sta già interessando le regioni del Nordovest. Nelle prossime ore il maltempo colpirà anche il resto del Nord, Toscana compresa, ma anche la Sardegna. Prevista neve sopra i 1.700 metri, ma con il passare delle ore, complice il calo delle temperature, nevicate anche a 1.400 metri, previste in serata. Martedì la perturbazione si sposterà poi verso il Sud, colpendo con forza Campania, Sicilia settentrionale e in serata anche la Calabria, in queste regioni sono previsti nubifragi. Da mercoledì la pressione è prevista in aumento al Centro-Nord, così è prevista una soleggiata. Ma sarà emergenza quasi in tutta Italia almeno fino a mercoledì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.