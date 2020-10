Ladispoli, alla festa di compleanno del figlio si contagia una nonna e muore: coronavirus, l'ennesimo dramma

28 ottobre 2020 a

Un contagio a catena, causato da una festa privata, ha portato alla morte di una donna anziana, che rientra proprio tra le persone che dovremmo proteggere. Il dramma ha avuto luogo a Ladispoli, dove a inizio ottobre una mamma aveva organizzato - per gli otto anni del figlio - due feste con 30 invitati ciascuna. Due party in grande stile, nonostante avesse tosse e febbre. Tant'è che in seguito la donna aveva deciso di fare il tampone, poi risultato positivo. Subito dopo anche la mamma di un amico del festeggiato aveva contratto il virus, contagiando a sua volta l'anziana madre, che poi è morta. "Quando noi medici diciamo che le feste private sono state, e purtroppo sono ancora, un problema per la diffusione del virus, c'è chi sottovaluta l'allarme. E continua a organizzare eventi", spiega al Messaggero Simona Ursino, direttrice del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 4. I due party hanno dato un bel da fare all'Asl, che ha dovuto ricostruire a ritroso la catena dei contagi che si era venuta a creare. Quindi ha avviato i tracciamenti e messo in isolamento le famiglie degli invitati. Non senza difficoltà, visto che c'era anche chi non aveva intenzione di rispettare la quarantena.

