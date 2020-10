Coronavirus, bollettino del 28 ottobre: 24.991 i nuovi casi e 205 i decessi

28 ottobre 2020 a

Altra impennata dei contagi. Il bollettino di oggi, 28 ottobre, lancia un nuovo allarme. In sole 24 ore sono 24.991 i nuovi casi di coronavirus (ieri 21.994), mentre si registrano 205 morti a fronte dei 221 di ieri. Record assoluto di tamponi che raggiungono quota 198.952 per un tasso di positività pari al 12,6 per cento (-0,1). Salgono i guariti che ad oggi toccano i 3.416 guariti (nella scorsa giornata sono stati 3.362 guariti. In totale 275.404), così come salgono a +125 le terapie intensive che vedono comunque un piccolissimo calo rispetto a 24 ore fa (+127). Ad oggi i ricoveri sono +1026 ricoveri.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le singole regioni, ancora in aumento i nuovi casi in Lombardia (+7558), 2827 in Piemonte, 2427 in Campania. Nel Lazio sono 1963, mentre la regione meno contagiata è il Molise (+19).

