Coronavirus, dramma in Lombardia: 7.339 positivi, 57 morti e 57 in intensiva in 24 ore. Si allunga l'ombra del lockdown

In attesa del bollettino nazionale sull'emergenza coronavirus, filtrano le cifre relative alla sola Lombardia. Cifre inquietanti, che danno l'idea di quanto la situazione sia sfuggita di mano. I numeri fanno paura: 7.339 positivi in 24 ore, con un netto balzo per la provincia di Milano. E ancora, nella sola Lombardia si registrano in un giorno 57 morti e 57 nuovi ricoveri in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi, infine, salgono di 283 unità. Contagio fuori controllo, una seconda ondata che picchia durissimo. Cifre che fanno ipotizzare che il lockdown si avvicini a passi da gigante. Quella serrata che, nelle ultime ore, è stata confermata da più fonti come ipotesi drammaticamente probabile.

