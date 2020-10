Coronavirus, bollettino 29 ottobre: record di contagi, 217 morti, schizzano i ricoveri. Mezza Italia in ginocchio

29 ottobre 2020 a

a

a

Il bollettino di giovedì 29 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 26.831 nuovi casi su 201.452 tamponi analizzati (tasso di positività al 13,3%, ieri era al 12,6% su 198mila test), a fronte di 217 morti e 3.878 guariti. Purtroppo si è confermato ancora una volta il trend allarmante dei numeri ospedalieri: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 983 ricoverati con sintomi e 115 pazienti che hanno avuto bisogno del ricovero in terapia intensiva. Per quanto riguarda le situazioni territoriali, quella peggiore è ancora della Lombardia, che per il secondo giorno consecutivo ha riscontrato oltre 7mila casi di positività, quasi la metà nella provincia di Milano: per l’esattezza i contagi giornalieri sono stati 7.339, ai quali vanno aggiunti 57 morti, 283 ricoverati con sintomi e 53 in rianimazione. Molto complicata anche la situazione della Campania, dove i casi sono schizzati a quota 3.103, così come il Veneto ha fatto segnare un aumento oltre i 2mila positivi: record anche nelle Marche (quasi 700 nuovi contagi), a conferma del fatto che ormai l’epidemia sta colpendo con intensità l’intero territorio nazionale. +

