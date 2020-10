Coronavirus, il cardinale Bassetti ricoverato all'ospedale di Perugia. Era risultato positivo mercoledì

31 ottobre 2020 a

Il cardinale Gualtiero Bassetti è stato ricoverato a Perugia. Era risultato positivo al coronavirus mercoledì 28 ottobre, ma fino a oggi non aveva avuto particolari problemi. Nella mattinata di oggi, sabato 31 ottobre, invece è stato necessario il trasferimento del presidente della Cei all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove le sue condizioni di salute saranno verificate e tenute sotto controllo. "Continuiamo a essere vicini al Cardinale Presidente - ha dichiarato Monsignor Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana -. Lo accompagniamo con la preghiera e l'affetto del popolo di Dio, certi che il Signore non farà mancare la sua consolazione e il suo sostegno in questa prova".

