Coronavirus, bollettino 6 novembre: altro record di contagi, 446 morti e 124 intensive. Lombardia, cifre sconvolgenti

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a complicarsi giorno dopo giorno. Ormai il numero dei nuovi contagi non spaventa più di tanto, perché gli indicatori principali della gravità della pandemia sono altri, però anche da questo punto di vista i dati sono preoccupanti. Il bollettino di venerdì 6 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 37.809 nuovi positivi su 234.245 tamponi analizzati (tasso di positività salito al 16,4%): inoltre sono stati registrati altri 446 morti a fronte di 10.586 guariti, con quest’ultimi che però non bastano per evitare che gli attualmente positivi siano schizzati a mezzo milione di italiani. Di questi 24.005 sono ricoverati in ospedale con sintomi (+749 rispetto a ieri) e 2.515 sono invece in terapia intensiva (+124). Per quanto riguarda le regioni, le situazioni peggiori sono ovviamente quelle nelle zone rosse, dove continuano a crescere i contagi: in Lombardia sono saliti a 9.934 in un giorno con 131 morti, male anche il Piemonte (4.878) e la Campania (4.508), che però continua ad essere considerata solo “gialla” a causa del fatto che la provincia di Napoli è rossa e il resto della regione è praticamente verde.

