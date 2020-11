Torino, maestra d'asilo sotto ricatto: nella chat delle mamme 18 foto spinte e un video a luci rosse

17 novembre 2020 a

a

a

Un video hard inviato al fidanzato dell'epoca costa carissimo a una maestra d'asilo. Il tutto ha inizio quando la donna, impiegata in un asilo nido di un comune del Torinese, manda al compagno via whatsapp 18 foto e un video hot che lui, il compagno calciatore dilettante, rigira sulla chat del calcetto. Il filmato fa il giro della Rete fino a quando la moglie di uno dei giocatori, spiando il telefonino del marito, trova le foto e si accorge che la ragazza ritratta è la maestra dell'asilo del paese, frequentato peraltro da suo figlio.

E così la donna lo fa arrivare ad altre mamme, minacciando la maestra in quanto amica del ragazzo che ha diffuso il video. "Guai a te se lo denunci o lo dici in giro. Altrimenti dico tutto alla dirigente dell'asilo". Come non detto però, perché dopo la denuncia della maestra, la donna avvisa la dirigente che la licenzia nel giro di poco tempo con tanto di umiliazione. La dirigente non solo rende pubblici i motivi del licenziamento, ma spiega anche ai papà e alle mamme di averlo fatto in modo tale che "avrà un marchio addosso per tutta la vita e non troverà lavoro manco per pulire i cessi della stazione".

"Le mandi tutte a casa". Bianca Guaccero perfetta per l'hard? La proposta indecente di Rocco Siffredi: imbarazzo in diretta

Frasi che sono costate alla dirigente un processo per diffamazione, mentre per l'ex fidanzato della vittima il giudice Modestino Villani ha decretato un anno di lavori socialmente utili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.