Coronavirus, bollettino 30 novembre: 16mila contagi e 672 morti, ma oltre 300 ricoveri

Solitamente il bollettino del lunedì fa registrare sempre dei forti cali a livello numerico, e invece stavolta è molto più preoccupante di quello che ci si poteva attendere dopo che la scorsa settimana è stata tutto sommato positiva dal punto di vista epidemiologico. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati soltanto 16.377 contagi (4mila in meno rispetto a ieri), ma ciò è riconducibile al numero di tamponi che è crollato a 130.524 (con tasso di positività risalito al 12,5%). Il dato più allarmante è sempre quello legato ai morti: ce ne sono stati 672, ancora tanti e soprattutto in aumento rispetto ai 541 di ieri che lasciavano presagire l’inizio di una discesa. E invece la situazione è ancora molto seria, soprattutto per il sistema sanitario nazionale, i cui numeri sono di difficile interpretazione perché fortemente influenzati da una mortalità troppo alta in Italia: i ricoverati con sintomi in reparti Covid sono 33.187 (+308, dopo diversi giorni col segno meno), mentre quelli in terapia intensiva sono 3.744 (-9). Sembra di assistere un po' alla stessa situazione di marzo-aprile, in cui i decessi erano un numero spaventoso rispetto ai contagi.

