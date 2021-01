Capodanno, la foto che imbarazza il governo. "Non pubblicate niente", Dpcm Conte e Viminale "stracciati"

01 gennaio 2021 a

Hanno voluto festeggiare Capodanno a ogni costo, nonostante i divieti imposti dal governo per contrastare la diffusione del Covid. E così un bel po’ di gente si è ritrovata per brindare e ballare assieme, senza mascherina, con tanto di dj e vocalist. È successo in un resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano. La festa era stata organizzata nei minimi dettagli: su ogni tavolo del ristorante era stato messo un biglietto che chiedeva “vista l'attuale situazione di non divulgare foto e video sui social”. Tutto inutile, perché i video dei presenti sono comunque finiti online. Contattato dall'Ansa, l'albergo ha replicato: “Stiamo vedendo cosa sia accaduto”. A commentare l'episodio anche Selvaggia Lucarelli su Facebook: “E noi a casa lontani da figli, amici, compagni e genitori”.

