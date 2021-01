Capodanno, il mega festino illegale imbarazza il governo: "Esposto alla procura di Brescia", finiscono tutti in tribunale?

01 gennaio 2021 a

a

a

Quanto successo in un resort di lusso a Padenghe sul Garda non solo mette in profondo imbarazzo il governo presieduto da Giuseppe Conte e soprattutto il Viminale, ma potrebbe avere gravi conseguenze penali. Il Codacons ha infatti annunciato che il caso del veglione di Capodanno organizzato nonostante i divieti finirà al vaglio della Procura di Brescia. “Grazie alle immagini pubblicate sui social da Selvaggia Lucarelli - si legge nella nota - abbiamo presentato un esposto alla magistratura bresciana chiedendo di verificare le immagini circolate in queste ore e, se confermati i fatti come veri, aprire un’indagine penale nei confronti non solo del gestore della struttura, ma anche dei singoli partecipanti”. Oltre all’illegalità del veglione, che ha messo a rischio la salute della collettività, c’è anche un discorso etico e morale: “Mentre milioni di italiani hanno dovuto rinunciare a festeggiare il Capodanno - ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi - i soliti furbetti sembrano essere riusciti ad aggirare la legge organizzando una mega festa senza alcun rispetto dei limiti e delle misure di sicurezza sul fronte del Covid”.

