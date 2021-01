Coronavirus, vaccinata a Siracusa una settimana fa: oggi è positiva ed è stata ricoverata

03 gennaio 2021 a

Una notizia che preoccupa l'Italia e il mondo intero: positiva al coronavirus meno di una settimana dopo aver ricevuto una dose di vaccino Pfizer. Ad essere positiva è Antonella Franco, dirigente del reparto Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa, che si è sottoposta a tampone dopo aver ricevuto il siero ed è riultata contagiata. E non solo: attualmente è ricoverata proprio nel reparto che dirige. Si fa notare, comunque, che la positività dopo la somministrazione della prima dose di vaccino può verificarsi. L'immunizzazione totale infatti si verifica solo dopo alcune settimane dalla ricezione del farmaco, dunque la dottoressa potrebbe avere contratto il Covid subito primo, o dopo, la vaccinazione. Restano però i dubbi sollevati da questa vicenda. Ma non solo: la struttura aveva organizzato un autobus per la trasferta a Palermo, dove è stato somministrato il vaccino, e ora si teme che anche le altre persone a bordo, ora, possano risultare contagiate. Pfizer, comunque, fa sapere che il vaccino offre protezione a dieci giorni dalla prima dose e la protezione si rafforza dopo la seconda iniezione.

