Coronavirus, via libera al vaccino Moderna in Europa: "Sicuro ed efficace"

Via libera al vaccino Moderna in Europa. L’Ema, agenzia europea del farmaco, ha dato l’ok al secondo vaccino contro il Covid, dopo il siero Pfizer-BioNTech, approvato il 21 dicembre scorso. Domani, 7 gennaio, la Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si riunirà per esaminare il dossier di Moderna e per autorizzare l'immissione in commercio e l'utilizzo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il vaccino sviluppato da Moderna, in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases diretto dal virologo americano Anthony Fauci, è a base di Rna. Il farmaco contiene istruzioni genetiche per costruire una proteina del coronavirus, nota come spike. Quando viene iniettato nelle cellule, il vaccino permette a queste di produrre proteine che poi vengono rilasciate nel corpo e provocano una risposta dal sistema immunitario. "Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l'autorizzazione alla commercializzazione nell'Ue", ha comunicato la Commissione europea dopo il parere positivo dell'Ema.

