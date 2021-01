Coronavirus, bollettino dell'Epifania: nuova impennata di contagi, 548 morti. Preoccupa il trend dei ricoveri

06 gennaio 2021 a

a

a

Il bollettino di mercoledì 6 gennaio rilasciato dal ministero della Salute si conferma sui livelli preoccupanti dell’ultima settimana, con l’aggravante che la curva dei contagi è tornata ad alzarsi in maniera importante. Nelle ultime 24 ore i contagi sono infatti saliti a 20.331 su 178.596 tamponi analizzati, con tasso di positività che si è confermato all’11,4%. Inoltre sono stati registrati 20.227 guariti e 548 morti: ancora tanti, anche se un po’ in meno rispetto ai 649 di ieri, quando probabilmente c’era l’influenza di dati arretrati per via dei giorni di festa. Inoltre continua a confermarsi in leggera risalita il trend ospedaliero: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +78, per un totale di 23.174 posti letto occupati. Invece in terapia intensiva sono avvenuti 183 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.571: il saldo è di -10, ma solo perché l’alta mortalità purtroppo influisce ancora in maniera determinante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.