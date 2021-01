Lotteria Italia, chi vince 5 milioni. "Non c'è riuscito neanche Amadeus", disastro in onda ai Soliti ignoti 

07 gennaio 2021 a

Neanche Amadeus è riuscito a salvare l’edizione 2020 della Lotteria Italia, che ha fatto registrare il nuovo record negativo degli ultimi 40 anni: i biglietti venduti sono stati soltanto 4.569.177, una cifra del 31% inferiore a quella dell’anno passato e ben lontana dai fasti di un tempo, quando ad esempio nel 1988 vennero toccati i 37,4 milioni di tagliandi. Il primo premio da 5 milioni di euro è finito nelle Marche, più precisamente a Pesaro: il biglietto vincente è serie E409084. Il bilancio della Lotteria Italia resta però negativo, con Amadeus che con la solita professionalità ha fatto il possibile per salvare il salvabile: la connessione tra la Lotteria e I Soliti Ignoti su Rai1 non è bastata per evitare un’emorragia che costa cara anche allo Stato. Secondo il Corsera, infatti, nelle casse dei Monopoli verranno a mancare oltre 10 milioni, ai quali aggiungere poi le perdite per gli introiti minori registrati negli altri giochi.

