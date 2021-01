Coronavirus, il bollettino del 7 gennaio: rallentano casi e morti, ma sale l'unico dato che interessa al governo

07 gennaio 2021 a

a

a

Il bollettino del 7 gennaio registra un miglioramento rispetto alla giornata precedente. In Italia, dall’inizio della pandemia di coronavirus, sono 2.20.361 le persone ad aver contratto il Covid-19. I nuovi casi registrati nella giornata di oggi sono 18.416 (ieri erano 20.331 ), mentre i decessi odierni sono 414 (ieri erano +548), per un totale di 77.291. In totale sono stati 121.275 i tamponi effettuati, oltre 55mila meno di ieri quando erano stati 178.596.

Tornano invece a salire i ricoveri sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari, di fatto l'unico criterio o quasi che il governo osserva per decidere se chiudere o riaprire. Sono infatti 2.587 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 156. Nei reparti ordinari degli ospedali ci sono invece 23.291 pazienti, 117 in più nelle ultime 24 ore.

