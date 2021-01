Vincenzo De Luca, "finite le dosi". Campania, sospesa la campagna di vaccinazione

10 gennaio 2021 a

a

a

"Finite le dosi di vaccino" contro il Covid. E il governatore Vincenzo De Luca annuncia lo stop alla campagna vaccinale della Regione Campania. "Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini - ha esordito il governatore del Pd -. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra Regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. E' questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi", è l'accusa al governo e al commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.