Coronavirus, bollettino del 13 gennaio: 15.774 contagi e 507 decessi, oltre 80mila morti da inizio pandemia

Il bollettino sull'emergenza coronavirus di oggi, mercoledì 13 gennaio, segna 15.774 contagi e 507 decessi (ieri i contagi erano stati 14.242 con 616 vittime). In totale, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 175.429 tamponi, il che porta il tasso di positività a scendere al 9% (rispetto al 10,05% della vigilia). Da inizio pandemia, il totale dei casi di coronavirus rilevati in Italia sale a 2.319.036. Tragico e non solo da un punto di vista simbolico il calcolo delle vittime totali, che con quelle delle ultime 24 ore sfondano la terrificante quota di 80mila persone, 80.326 per la precisione. Nelle ultime 24 ore, 20.532 dimessi o guariti, per un totale da inizio pandemia di 1.673.936. Buoni segnali dal fronte ospedaliero, dove i ricoveri ordinari calano di 244 unità per un totale di 26.104 ricoveri (alla vigilia erano 109 gli ulteriori ingressi per ricoveri ordinari). Calano anche le degenze in terapia intensiva, di 57 unità per un totale di 2.579 ricoveri (alla vigilia il calo era stato di 6 unità).

