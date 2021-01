Coronavirus, bollettino 15 gennaio: crolla il tasso di positività, un inquietante sospetto

15 gennaio 2021 a

a

a

Il bollettino di venerdì 15 gennaio rilasciato dal ministero della Salute è sostanzialmente sulla falsariga di quelli degli scorsi giorni. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati riscontrati 16.146 nuovi contagiati, 18.979 guariti e 477 morti. A balzare all’occhio immediatamente è però soprattutto il dato sul tasso di positività, che non deve trarre in inganno: secondo il bollettino è crollato al 5,9% (praticamente la metà di ieri), ma ciò dipende esclusivamente dal nuovo modo di conteggiare i tamponi. Quest’ultimi risultano essere addirittura 273.506 per la giornata di oggi, ma in realtà 116mila sono test rapidi che lasciano il tempo che trovano e che non si sa perché adesso vengono conteggiati insieme a quelli molecolari. Forse per annacquare il fatto che, ormai da mesi, l’Italia ha perso forza nell’eseguire test e tracciamento, ma così facendo non si restituisce una fotografia fedele della situazione epidemiologica attuale. Per quanto riguarda gli ospedali, invece, si conferma in lieve miglioramento il trend dei ricoveri: oggi si registra -269 in reparti Covid e -35 in terapia intensiva, dove però ci sono stati 156 nuovi ingressi.

