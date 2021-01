Coronavirus, timori per la variante brasiliana e l'efficacia del vaccino: "Stop ai voli da e per l'Italia", Speranza firma l'ordinanza

16 gennaio 2021 a

Divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni è stato in Brasile. Tampone per chi si trova già nel nostro Paese e proviene sempre dal Brasile. Lo ha deciso, con una nuova ordinanza, il ministro della Salute, Roberto Speranza dopo aver bloccato i voli da e per il Brasile. Questa l'ultima misura presa dal ministro serve a far capire che si sta indagando sulla nuova variante Covid. "Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato", ha scritto con un post su Facebook. "Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione", ha chiarito il ministro. La variante del virus Sars-CoV-2 denominata P.1, detta brasiliana, segnala il Corriere della Sera, "desta particolare preoccupazione nella comunità scientifica e ha già spinto il governo del Regno Unito a chiudere i confini ai viaggiatori provenienti da quel Paese, dopo che un caso di Covid scatenato da quella variante è stato mappato in Gran Bretagna". Secondo gli esperti, inoltre, la variante brasiliana sarebbe la prima che potrebbe davvero rendere il vaccino inefficace. Scontata, insomma, l'enorme preoccupazione per quel che sta avvenendo in Brasile.

