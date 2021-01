Luigi Di Maio, il prete che affonda il grillino durante l'omelia: "Un povero figliuolo, ma perché è ministro?"

17 gennaio 2021 a

a

a

Un prete tutto da godere. Si parla di don Pietro, che ha dedicato un'omelia a Luigi Di Maio. Per demolirlo: "Stiamo vivendo una vita… banale, per ritornare a vivere una vita buona abbiamo bisogno di ritornare all’amore delle parole. Faccio un esempio: Di Maio, ministro degli Esteri del governo italiano", premette il prete. "Di Maio ha incontrato Mario Draghi, che è stato governatore della Banca centrale europea. Quando Di Maio, con un diploma di scuola superiore e ha un curriculum vitae nobile ma popolare incontra Draghi e dice mi ha fatto una buona impressione” è come se “il Papa mi chiamasse a Roma e poi io dicessi mi ha fatto una bella impressione", picchia durissimo. E ancora, don Pietro aggiunge: "Di Maio è un povero figliuolo al quale l’Italia ha fatto un grave danno: l’ha fatto arrivare lì. L’Italia non gli vuole bene, e così non vuole bene a se stessa” ha concluso il sacerdote, che poco prima aveva evidenziato: “Il vostro parroco sembra cretino, stravagante, ma non lo è", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.