Palermo, morte cerebrale per una bimba di 10 anni: "Stringi la cintura al collo", il terrificante gioco online che sconvolge l'Italia

È stata dichiarata la morte cerebrale per la bimba di 10 anni arrivata nella serata di mercoledì 20 gennnaio, in arresto cardiocircolatorio, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cristina di Palermo. La piccola avrebbe partecipato a una sfida su TikTok stringendosi una cintura al collo. A trovarla nel bagno di casa è stata la sorella. Avrebbe partecipato su TikTok a Black out challenge, una prova di soffocamento estremo. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia che ha sequestrato il cellulare della bambina.

I medici hanno eseguito un elettroencefalogramma che aveva subito evidenziata la gravità del danno. La direzione sanitaria è in contatto con le forze dell'ordine e con la magistratura che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire i contorni della vicenda. "Le sue condizioni sono da considerare critiche - spiega in una nota il direttore sanitario aziendale Salavatore Requirez - la bambina è arrivata in arresto cardiorespiratorio di non precisabile durata temporale in quanto l'inizio è ricostruibile, con anamnesi indiretta. Ha eseguito una tac encefalo che ha evidenziato una situazione di coma profondo da encefalopatia post anossica prolungata". Un gioco terribile che vede ancora una volta coinvolto il rapporto tra minorenni e social.

