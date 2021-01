Lombardia, migliaia di guariti conteggiati come ancora positivi: ecco perché era finita in zona rossa

23 gennaio 2021 a

Ci sarebbe un errore tecnico alla base dell'ingresso della Lombardia in zona rossa una settimana fa. Una situazione sconcertante, che ha portato subito a uno scambio di accuse tra la Regione e il governo. I dubbi erano già nell'aria: l'indice di contagio Rt era dato a 1,4, ma era in controtendenza rispetto ad altri dati, come l'Rt sui ricoveri in ospedale sotto soglia (0,93), i casi assoluti fermi a 13 mila, i contagi ogni 100 mila abitanti a quota 133. Cosa è successo? Il dilemma pare essere stato sciolto alla fine con una lunga telefonata tra due tecnici: l’epidemiologo Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler di Trento (che fa i conti per il ministero della Salute) e l’epidemiologo Danilo Cereda dell’assessorato alla Sanità della Lombardia (autore dei report della Regione sui contagi).



Secondo il Corriere della Sera, il problema è che il numero di casi indicati dalla Regione su cui viene calcolato dall’Istituto superiore di sanità l’Rt era sovrastimato. Dunque sono stati contati più infetti di quelli che realmente ci sono. Tra i casi, infatti, ci sono centinaia di guariti: si tratta di coloro che dal 12 ottobre, in base alle nuove norme, possono interrompere l’isolamento tra i 10 e i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza più il doppio tampone negativo. Queste persone nei report compilati dalla Lombardia sono comparse come persone con "inizio sintomi", ma senza la descrizione dello stato clinico (asintomatico, paucisintomatico, sintomi). Tuttavia, in assenza di quella descrizione, quando gli infetti guariscono, non vengono depennati.

Per riuscire a superare il problema, adesso la Regione ha deciso di compilare il campo relativo alla descrizione dello stato clinico. Ma perché solo adesso? "Nessuno mai prima ci ha detto che altrimenti i guariti non sarebbero stati conteggiati", hanno fatto sapere. L'Istituto superiore di sanità invece ha comunicato: "Il 20 gennaio 2021, la Regione Lombardia ha inviato come di consueto l’aggiornamento del suo database. Si constata una rettifica dei dati relativi anche alla settimana 4-10 gennaio 2020 (quella decisiva per la zona rossa) che riguarda il numero di casi in cui viene riportata una “data di inizio sintomi” (...) per cui viene data una indicazione di stato clinico laddove prima era assente". Dopo la compilazione del campo mancante, si è assistito a una riduzione significativa del numero dei casi. Per il periodo 15-30 dicembre la Lombardia passa da 14.180 casi dichiarati a soli 4.918.

