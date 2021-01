Vaccino, Giuseppe Conte passa alle vie legali contro AstraZeneca e Pfizer: "Ridotte le dosi di vaccino, inaccettabile"

23 gennaio 2021 a

Anche Giuseppe Conte preoccupato. Nel mirino AstraZeneca e i vaccini ridimensionati per l'Italia. "Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti", ha detto il premier in un lungo post su Facebook. AstraZeneca, ricorda anche Conte, ha optato per una riduzione del 60% delle dosi che verranno distribuite nel primo trimestre.

In sostanza, è il calcolo, questo significa "che in Italia verrebbero consegnate 3,4 milioni di dosi anziché 8 milioni". Una situazione "inaccettabile" - la definisce il presidente del Consiglio -. Il nostro piano vaccinale, approvato dal Parlamento italiano e ratificato anche in Conferenza Stato-Regioni, è stato elaborato sulla base di impegni contrattuali liberamente assunti e sottoscritti dalle aziende farmaceutiche con la Commissione Europea. Questi rallentamenti delle consegne costituiscono gravi violazioni contrattuali". Per questo Conte si dice pronto a ricorrere "a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali, come già stiamo facendo con Pfizer-Biontech".

