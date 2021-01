Offerte di lavoro e formazione digitale per donne intraprendenti, grazie al progetto Doberwoman

25 gennaio 2021 a

È una donna ed imprenditrice che non si arrende mai, nemmeno davanti al Covid, ma anzi rilancia ed espande la sua azienda. Lei è Vanessa Patitucci, imprenditrice digitale già fondatrice e testimonial del brand "Dobermann", abbigliamento ed accessori, che ora ha lanciato la sua nuova idea in ambito digital.

Nonostante i blocchi ai viaggi imposti dalle autorità nazionali l’imprenditrice è riuscita a recarsi a Dubai, negli Emirati Arabi, per avviare una nuova business unit della sua azienda.

Ora, attraverso un recruitment che avviene sui canali social, sta cercando ragazze che desiderano formarsi nell'ambito della comunicazione digitale. Una volta formate le ragazze selezionate gestiranno le piattaforme online e i social media del brand Dobermann, già a partire dal lancio della prima collezione che avverrà a giugno 2021.

A fine gennaio così partirà "Doberwoman" ovvero un percorso formativo di 30 ore destinato all'assunzione di 5 giovani donne tra i 20 e i 30 anni, "determinate e che abbiano qualcosa da dire", dice Vanessa.

Il corso si svolgerà totalmente online in modalità Zoom e la partecipazione al corso sarà completamente gratuita. Il percorso formativo toccherà molti argomenti: fotografia digitale, storytelling, gestione ecommerce e gestione profili social come content creator.

Per il recruitment non esistono siti web, nè noiosi form da compilare, sarà sufficiente postare una fotografia che riporti in didascalia l'hashtag #doberwoman per essere intercettate e quindi contattate dallo staff di Vanessa attraverso il suo profilo Instagram.

Il contenuto della foto dovrà ovviamente essere un selfie che non abbia come obiettivo mostrare la propria bellezza, piuttosto il proprio talento.

Come è nata questa idea?

“Sono una donna e so quanto sia difficile affermarsi nel mondo del lavoro. Lavoro sempre, sono stata anche molto fortunata nel mio percorso lavorativo e di vita. Pertanto, mi sono detta: "Vanessa., è tempo di restituire qualcosa", ho pensato quindi di rinforzare il mio staff attraverso una iniziativa che è formativa, gratuita e finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro rivolgendomi a giovani donne aggressive e determinate come la sottoscritta. Quale luogo migliore dei social network per trovare talenti? Ecco come è nata l'iniziativa "doberworman". Cerco sostanza e non immagini vuote.. cerco ragazze che abbiano qualcosa da dire e che si rispecchino nella personalità del mio brand. Come? Sta a loro impressionarmi.. L'empatia non si impara in nessuna scuola....”

Siamo da tempo in una Nuova Era della Comunicazione; come è cambiato il lifestyle?

“Totalmente, oggi è necessario ripensare tutto. Il lavoro in primis e poi naturalmente il modo di vivere e abitare”

Quale è lo stile del brand Dobermann, a quale tipo di donna ti ispiri?

“Dobermann è parallelo al mio stile. Si ispira ad una donna forte, ambiziosa, con carattere, che non lascia mai nulla al caso. Elegante e femminile... ma non dimentichiamo l’uomo, parte fondamentale. Sarà un uomo allo stesso modo sicuro e sfacciato, lo street si fonderà con distinzione e minimalismo”.

Il bello e il brutto della comunicazione via social

“La comunicazione social è una grande piattaforma di visibilità che in poco tempo può farti raggiungere un pubblico molto ampio. Questo plus è anche un'arma a doppio taglio. Una carriera va costruita anche e soprattutto con l'esperienza; oggi è necessario "saper fare" è in questo ambito che si riconoscono i professionisti veri.. L'aspetto negativo dei social è che i fenomeni nascono e finiscono molto velocemente per mancanza di contenuti... Credo....”

Dolce e Gabbana hanno annunciato che non faranno nessuna sfilata a Gennaio; cosa ne pensi –è finita l’era delle sfilate live forse?-e come ti organizzerai per il lancio della tua collezione?

“I grandi brand come quello che hai citato possono permettersi di tutto... Trovo invece che le start up di fashion tipo la mia necessitino ancora di momenti di incontro. Alla fine la moda è - e sempre sarà - anche un veicolo di socialità. Staccarsi troppo dal mondo reale non fa troppo bene a chi incomincia... Il lancio della mia collezione quindi avrà una doppia modalità: on e offline ma il grosso della comunicazione legata al brand avverrà prevalentemente online”.

Quali caratteristiche deve avere l’imprenditrice digitale del futuro?

“L'ho detto prima e lo ribadisco: saper fare in primis. Una grande versatilità certamente e una persona che segue con attenzione costante tutto ciò che le succede intorno e allo stesso tempo deve essere una persona che persevera e prevede le tendenze del mezzo”.

Dubai Italia, siamo ancora indietro come Paese rispetto a Dubai?

“Dipende dai punti di vista.. Non è possibile mettere sullo stesso piano due culture che sono profondamente diverse. Se parliamo invece di building e piscine, beh certamente siamo molto indietro...”

@Dobermann_official_

