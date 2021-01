Manuel Sanchez, da zero a professionista del trading

25 gennaio 2021 a

a

a

Manuel Sanchez è un Trader professionista molto conosciuto nel panorama Italiano. È fondatore di Kobra Trading e formatore di altri traders di successo. Nato a Santo Domingo, vive in Italia da quando aveva 5 anni. Dai 15 ai 22 anni si è dedicayo al ciclismo che lo ha portato ad essere il primo Dominicano nella storia del paese a partecipare ai mondiali del ciclismo.

Manuel racconta come è riuscito a raggiungere il successo come Trader e dei progetti realizzati con il suo Team.

Come ha iniziato a fare Trading?

"Ho sempre voluto fare un lavoro che mi rendesse indipendente. Il sogno di tanti in realtà. Guadagnare bene, nessun capo che dà ordini, lavorare in qualsiasi angolo del mondo e senza orari. In realtà non tutti hanno il coraggio anche solo di pensare a questa come una reale possibilità. Io invece ho proprio inseguito questo sogno trasformandolo in obiettivo.

Ho iniziato ad interessarmi al Trading nel 2012. Ai tempi ero un Ciclista professionista. Ma ero affascinato dalle opportunità che il trading offre e appunto della possibilità di vivere facendo quello che mi piaceva senza i limiti che comporta un classico lavoro.

Così, ho iniziato a studiare inizialmente attraverso fonti gratuite come Youtube o blog e in seguito da formatori Italiani e Americani".

Quando ha detto “ Ce l’ho fatta”?

"In realtà ci è voluto qualche anno. Diventare un trader professionista richiede del tempo. Ho iniziato ad avere i primi veri risultati dopo essere volato in America dal mio mentore ed era già passato qualche anno dal primo approccio con il mondo del trading. Il successo vero e proprio è arrivato qualche anno dopo. Grazie agli ottimi risultati ottenuti sono stato scelto da aziende e clienti facoltosi a gestire fondi importanti. Ecco, quello è stato il momento in cui ho iniziato a pensare di avercela fatta.

Tuttora gestisco fondi per conto di clienti Europei e Italiani privati".

Qual è stata la chiave del suo successo?

"Non è stato certamente una passeggiata.Come dico sempre anche ai miei studenti ci vuole davvero tanto impegno per raggiungere risultati. Ci vuole tanto studio.

Grazie alla costanza e testardaggine che ho avuto nel voler diventare un Trader e la fortuna di aver conosciuto una persona seria e in gamba che è stato anche il mio mentore sono riuscito ad avere i primi risultati. E proprio grazie a lui ho capito come fare trading e come creare una strategia. E' proprio questo a fare la differenza. Ho cambiato il mio mindset e il modo di approcciarmi al trading.

Ho capito come leggere i mercati, e come fare per essere parte di quel 10% di persone che ottiene risultati con il trading.

Grazie alla mia tenacia e la voglia di raggiungere il mio obiettivo oggi non solo ho raggiunto risultati dimostrabili con il Trading ma ho anche qualifiche certificate come Operatore Finanziario".

Lei è anche fondatore di Kobra Trading. Di cosa si tratta esattamente?

"Esattamente, nel 2019, insieme a Giuseppe Ferrara anche lui un esperto e trader professionista, abbiamo fondato il Team Kobra. Il Team Kobra è un gruppo di esperti del trading, che si dedica ad insegnare e supportare altri ragazzi a studiare il trading e creare la propria strategia per andare in profitto a lungo termine.

A dicembre abbiamo lanciato il nostro percorso che mira a preparare chiunque voglia iniziare a studiare seriamente il Trading".

In cosa consiste “Percorso Kobra”?

"E’ un percorso di studio composto da video lezioni (parliamo di oltre 20 ore di video), materiale in pdf, tutor dedicato che assiste i studenti durante il percorso di studio e tanti altri strumenti che mettiamo a disposizione degli studenti per coprire a 360° ogni stadio di formazione.

E’ un percorso pensato per consentire sia a chi inizia proprio da zero e vuole studiare seriamente il trading, che a chi già possiede conoscenze e vuole passare al prossimo step, a creare la propria strategia e diventare un vero e proprio professionista.

Prendiamo letteralmente per mano i studenti e li accompagniamo da un livello all’altro. Per questo la figura dei tutor è fondamentale in quanto assistono ogni studente risolvendo quelli che sono i loro dubbi e le difficoltà".

Come si può accedere al “Percorso Kobra”?

"Direttamente sul sito www.percorsokobra.comcè la descrizione di quello che il percorso comprende. Ci sono due piani differenti per dare possibilità anche a chi ha un budget limitato per cominciare. Inoltre, abbiamo messo a disposizione un numero verde 800.111.202 dove chiunque voglia avere informazioni sul nostro percorso può chiamare e parlare con uno dei membri del team".

E' molto seguito sul suo canale Instagram e da poco anche su Youtube. Come la fa sentire tutto cio'?

"Responsabile. Sono indubbiamente felicissimo e fiero di me per questo. Essere fonte di ispirazione per oltre 30.000 ragazzi (o forse di più) è senz’altro una grande soddisfazione per uno come me che è partito da zero. Ma è soprattutto una grande responsabilità. Mi piace dimostrare i miei risultati per mostrare a questi ragazzi che vivere di trading è possibile ma devo anche aiutarli a stare con i piedi per terra e capire che non è un gioco. Ci vuole dedizione, costanza e perseveranza. Anni di studio e sacrifici, nonché di perdite.

E’ proprio questo che mi ha portato a farmi le ossa e costruire un sistema che perduri negli anni e mi permetta di vivere di Trading".

Perché tanti giovani traders falliscono nell’intento?

"Perché alcuni si fanno abbagliare dal lifestyle e dalla promessa di guadagni facili che tanti là fuori promettono e una volta confrontati con la realtà non reggono. Non sono in grado di sostenere lo stress e le ore e ore di lavoro davanti ai grafici. Quelli più svegli abbandonano rendendosi conto che non fa per loro.

Purtroppo altri continuano a perdere soldi nella ricerca del “metodo vincente” che in realtà non esiste.

Un altro errore grande è quello di affidarsi a informazioni facilmente reperibili da tutti, come blog o video su Youtube. Queste fonti di informazioni vanno bene per avere un’infarinatura e un primo approccio al trading. Ma non si può di certo pensare di iniziare a fare Trading o andare a profitto grazie a queste informazioni.

In realtà tutto quello che troviamo in rete nascosta dietro a contenuti gratuiti non è altro che un modo per far sì che sempre più piccoli traders falliscano.

In realtà quello che ogni giovane trader deve fare è lavorare sulla propria strategia. Capire la logica che si nasconde dietro a ogni movimento del mercato e muoversi di conseguenza".

Qual è la missione di Manuel?

"La mia missione è quella di rivoluzionare il mondo della formazione Italiana e alzare la qualità delle informazioni insegnate sino ad oggi. Voglio insegnare il vero trading. Quello che può portarti a diventare un professionista e fare di questo la tua professione".

Cosa consigli a chi vorrebbe diventare un Trader come te?

"Soprattutto consiglio di non mollare.

Di studiare da persone serie che hanno fatto del trading la loro professione. Da trader con risultati comprovati che prima di insegnare fanno ogni giorno trading.

Ci vuole tempo, dedizione e tanto lavoro. Questo è l’unico modo per raggiungere il successo e non solo nel trading".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.