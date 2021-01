Carmagnola, ammazza la moglie e il figlio di 5 anni e si lancia nel vuoto: ancora vivo, piantonato in ospedale

29 gennaio 2021 a

Orrore e violenza nella notte. Prima ha ammazzato il figlio di 5 anni e la moglie, dunque ha tentato di uccidersi a sua volta lanciandosi dal balcone. Ma quando sono arrivati i carabinieri lo hanno trovato a terra nel cortile del condominio, ancora vivo. Adesso l’omicida - che risponde al nome di Alexandro Riccio e ha 39 anni, la stessa età della donna - è ricoverato al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. L'uomo è piantonato dai militari in un reparto dell'ospedale. L'orrore di cui si è reso protagonista si è consumato a Carmagnola, nel Torinese, intorno alle tre del mattino, in un condominio in vai Barbaroux.

L'allarme arrivato nel cuore della notte è stato dato dai vicini di casa, svegliati dalle urla di una lite. Nella casa del delitto ci sono ancora i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Moncalieri. Sono alla ricerca dell'arma dell'ennesima strage in famiglia: probabilmente un oggetto contundente con il quale Riccio ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e il figlioletto Ludovico.

E ancora, gli inquirenti stanno indagando per ricostruire il quadro nel quale è maturato il duplice omicidio. Per questo oltre ai vicini di casa - testimoni dell'ultima lite - in queste ore stanno sentendo i familiari della coppia e anche i colleghi di lavoro. Per ora non risulta che siano stati trovati biglietti o lettere che spieghino il gesto. Potrebbe insomma essersi trattato di un raptus, di un orrore non premeditato.

