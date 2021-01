Coronavirus, il bollettino del 29 gennaio: calano contagi e decessi. Nuovi colori: Lombardia in giallo

29 gennaio 2021 a

a

a

Calano contagi e decessi, e solo 4 regioni restano in zona arancione. Migliora il bollettino del 29 gennaio rispetto al giorno precedente. Oggi i nuovi casi da coronavirus sono 13.574 (ieri 14.372), mentre i decessi registrati arrivano a 477. In calo rispetto alle 24 ore precedenti dove si registravano 492 morti. Le persone guarite o dimesse sono 1.973.388 complessivamente: 19.879 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri erano +17.220).

Tamponi anali, svolta Covid. Non è uno scherzo: perché così si scopre chi è più a rischio contagio

Scendono anche i tamponi che sono 268.750, ovvero 6.429 in meno rispetto alla giornata precedente. Buone notizie riguardano anche il tasso di positività (oggi al 5%, ieri al 5,2). Stesso discorso vale per i recoveri in terapia intensiva. Questi ultimi subiscono una contrazione di 18 unità. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute infatti gli ingressi giornalieri sono 148. In totale in rianimazione ci sono 2.270 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto a ieri.

Con l'indice Rt nazionale a 0,84, il governo e la cabina di regia hanno deciso di lasciare in fascia arancione solo quattro Regioni e una Provincia: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle: quelle che si trovavano in quella condizione da alcune settimane (Campania, Toscana, Molise, Basilicata e Provincia di Trento) e tutte le altre che invece scendono a quel livello questa settimana, Lazio, Piemonte, Val d'Aosta, Marche, Friuli, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Liguria".

Dpcm di Speranza, ultimo "regalino" del ministro: domenica le regioni cambiano colore, chi vede "giallo" e chi resta in prigione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.