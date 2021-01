Coronavirus, il bollettino del 31 gennaio: 11.252 contagi e 237 morti

31 gennaio 2021 a

a

a

Buone notizie nel bollettino del 31 gennaio. Sia i nuovi casi che i decessi dovuti al coronavirus calano. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 11.252 contagi (ieri erano +12.715), mentre i morti odierni a causa del Covid-19 sono 237 (ieri 421). Oggi sono 20.396 le persone dimesse o guarite. Una cifra in crescendo rispetto alla giornata precedente (16.764). A scendere, oltre alle voci prima citate, anche i tamponi effettuati.

La zona gialla non basta, Fontana all'assalto del governo: "Rivedere i dpcm", battaglia per soldi e libertà

Questi oggi sono stati 213.364, ovvero 84.646 in meno rispetto a ieri. Sale seppur di poco il tasso di positività che passa dal 5,27 al 5,3 per cento. Migliora anche la situazione negli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -2 (ieri -299), per un totale di 20.096 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono -3. In totale i malati più gravi toccano quota 2.215. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono infatti +97 (ieri +132).

Vaccino AstraZeneca, via libera (a metà): "A chi lo sconsigliamo", siluro sul siero (e pesantissimi dubbi)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.