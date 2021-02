Coronavirus, il bollettino del 4 febbraio: 13.659 nuovi casi e 421 decessi, lieve risalita delle terapie intensive

04 febbraio 2021 a

Salgono, seppur di poco, i contagi e scendono i decessi. Il bollettino del 4 febbraio registra 13.659 nuovi casi da coronavirus (ieri erano +13.189) e 421 (ieri erano +477) vittime. In 24 ore invece le persone guarite o dimesse sono 17.680 (ieri 15.749). In totale, da inizio pandemia, sono state un 90.241 i decessi e 2.597.446 il numero di persone che hanno contratto il Covid.

Calano anche i tamponi effettuati. Questi raggiungono quota 270.142, ovvero 9.165 in meno rispetto a ieri quando erano stati 279.307. Diverso andamento è quello del tasso di positività che vede una crescita al 5% (ieri era fermo 4,7%). Quello che si evince dai dati del ministero della Salute è una diminuzione dei ricoveri ma non delle terapie intensive. I posti letto occupati nei reparti ordinari sono -328 (ieri -246), per un totale di 19.743 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva invece sono 6 in più rispetto alla giornata precedente (ieri -69), portando il totale dei malati più gravi a 2.151. I nuovi ingressi in TI sono +147 (ieri +133).

