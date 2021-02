Simona Baldassarre, nella giornata mondiale per la vita "l'impegno della Lega per la famiglia"

07 febbraio 2021 a

"La sacralità e la centralità della vita vanno difese e affermate sempre e dovunque. Dal concepimento alla fine naturale. Una società che uccide i propri figli non ha futuro". Queste le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia Lega Lazio. "In occasione della 43esima giornata mondiale per la Vita, come politico, medico e madre, condivido la “buona battaglia di chi ogni giorno, dalla politica al volontariato, dal mondo della cultura a quello del lavoro, si attiva per combattere l’attuale deriva antropologica. Bisogna fare rete per rendere più efficace e costruttivo l’impegno a 360 gradi in difesa della vita", ha spiegato la Baldassarre.

"Ci sono tanti modi per difendere le donne, ad esempio, mettendole in condizione di non ricorrere all’interruzione di gravidanza. Come responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega del Lazio, metterò al centro del mio lavoro un programma specifico basato su sostegni concreti alle famiglie, incentivi alla natalità, potenziamento dei consultori, protezione dei più fragili, dai minori agli anziani, ai disabili. Dobbiamo costruire una società che ha cura di tutti, non che sopprime chi non può difendersi. Perché noi siamo per la vita", ha poi concluso l'europarlamentare.

