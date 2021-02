Pozzuoli, apre la pizzeria del celebre pizzaiolo Feridinando Simeoli

09 febbraio 2021 a

La pizza è poesia, tradizione, linguaggio, ma soprattutto piatto completo, nel quale ogni abbinamento ha bisogno di armonia per creare una vera poetica ed un perfetto equilibrio del gusto.

E’ questa la filosofia di Ferdinando Simeoli, uno dei più famosi pizzaioli Napoletani, che, il 14 Febbraio, celebrerà il suo eterno amore per la pizza-proprio il giorno di San Valentino-con l’apertura ufficiale di “Pizzeria Ferdinando Simeoli, Equilibri di Gusto”.

Non si tratta di una classica pizzeria, ma di un nuovo format, una location per eventi, un luogo unico nel quale, in totale sicurezza anche in periodo Covid, è possibile degustare la pizza doc napoletana e prenotare anche menu con deliziosi piattini, evitando quindi spreco di cibo, anche nel totale rispetto del Pianeta che ci ospita.

La struttura è immersa nel verde, in via Provinciale Montagna Spaccata a Pozzuoli e comprende un’ampia zona, sia all’interno che all’esterno, che puo’ ospitare comunioni, cresime, eventi dedicati al mondo della pizza e anche una zona per far divertire i bambini e lasciare in relax i loro genitori.

Il design del luogo è un mix di di tradizione e innovazione, tra arredi industrial, tavolo di marmo stile antica pizzeria, sedute design, toni ispirati a un’idea di pulizia e semplicità, mixata al calore della tradizione tipica dell’eccellenza di questo territorio.

“La pizza è una passione nata 6 anni fa”-dice Simeoli-“sono partito con i panini, i kebab, la pizzetteria, poi mi sono concentrato sul mondo della pizza, diventando prima socio di un’attività e poi ho preso una strada indipendente. Ho girato il mondo con il brand Mulino Caputo, a Panama come consulente, poi partecipando a diversi eventi, da Napoli a New York, portando l’eccellenza del mio territorio negli USA, affiancando sempre il team della Caputo, partecipando anche a Las Vegas a Pizza EXPO e alle varie competitions.

Tornato in Campania, poi, ho aperto la mia attività e portato avanti il mio progetto “.

Pizzeria Ferdinando Simeoli Equilibri di Gusto è aperta da lunedì a venerdì solo a cena, sabato e domenica, invece, a pranzo e cena, nel rispetto del DPCM.

Chiusa il martedì, ha prezzi alla portata di tutti e c’è anche il menu senza glutine, ma non basta.

Ferdinando Simeoli ha creato ben due forni e un’area dedicata al gluten free per evitare la contaminazione.

Tra le delizie, poi, citiamo uno dei piatti forti, la Foglia di Nando, pan pizza a forma di foglia, farcita all’interno con mozzarella di bufala, pancetta, crema di formaggio e basilico.

I vini sono quelli Campani, tra i partner, ci sono Latteria Sorrentina e Mulino Caputo, sponsor ufficiale per la farina, grazie all’impegno di Antimo Caputo che, con Simeoli, ha collaborato attivamente al progetto “Pane per tutti”, produzione di pane fatto da Simeoli con le farine di Caputo per le famiglie bisognose, con l’aiuto anche di Ugo Patierno in cucina con Simeoli, Luigi Gallo per le vignette.

Professionista molto noto anche per il suo impegno sociale, Simeoli ha, tra i suoi progetti, il coinvolgimento nella sua attività di ragazzi con un passato difficile che possano apprendere il lavoro di pizzaiolo come riqualificazione e motivazione per il miglioramento della propria vita e maggiore integrazione nel tessuto sociale.

L’enogastronomia, grazie a lui, quindi, incontrerà il sociale.

