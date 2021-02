Università telematica Pegaso, i vertici indagati per corruzione: l'inchiesta della Procura di Napoli

23 febbraio 2021 a

L’Università telematica Pegaso finisce nei guai. I vertici, tra cui il presidente Danilo Iervolino, risultano indagati dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. Le indagini, in particolare, mirano a far luce sull’iter di un emendamento alla legge di Bilancio 2020 e sulla trasformazione dell’Università in società per azioni. Tra gli indagati, oltre a Iervolino, ci sono anche il direttore generale dell’Ateneo Elio Pariota, il capo dell’ufficio marketing Maria Rosaria Andria, il vice prefetto Biagio Del Prete, che all’epoca dei fatti era capo della segreteria del Miur, e alcuni professionisti. Il reato ipotizzato, dunque, è quello di corruzione.

Sono state disposte dai pm anche delle perquisizioni, una delle quali ieri è stata ritenuta illegittima dal Tribunale del Riesame a cui si è rivolto il direttore scientifico della Pegaso, Francesco Fimmanò, anche lui tra gli indagati. Nello specifico, la Procura sospetta che per ottenere un regime fiscale più favorevole per le università private, siano stati “oliati” degli ingranaggi erogando utilità a pubblici ufficiali. Sotto la lente, quindi, ci è finito un articolo inserito nella legge di Bilancio 2020, che introduceva il regime fiscale e anche il nullaosta del Ministero alla modifica statutaria dell’Ateneo.

"L'università telematica Pegaso e io personalmente siamo totalmente estranei alle vicende descritte. Abbiamo fiducia nella giustizia e siamo a totale disposizione per dimostrare la totale infondatezza dei fatti attribuiti", aveva commentato Iervolino dopo le perquisizioni.

