Coronavirus, il bollettino del 27 febbraio: quasi 19mila contagi, 280 vittime, salgono i ricoveri negli ospedali

Il bollettino relativo all'emergenza coronavirus di oggi, sabato 27 febbraio, continua a fare paura. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono infatti 18.916, in lieve calo rispetto ai 20.499 della vigilia. Sale così a 2.907.825 il totale dei casi acclarati di Sars-CoV-2 da inizio pandemia in Italia, cifra che comprende guariti e morti. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 280, in aumento rispetto ai 252 registrati venerdì: il totale dei morti da inizio pandemia sale così a 97.507 persone. I guariti o dimessi salgono di 11.320 unità rispetto agli 11.714 di ieri, per un totale da inizio pandemia di 2.398.352 persone. Gli attuali positivi, ossia chi ha il virus in questo momento, sono 411.966, in aumento di 7.302 persone rispetto al giorno precedente.

Preoccupano in particolare le notizie dal fronte ospedaliero. Nelle ultime 24 ore sono infatti state ricoverate con sintomi 102 persone in più, alla vigilia l'incremento era stato di 35 unità. Per quel che riguarda i ricoveri in terapia intensiva salgono di 22 unità, per un totale di 2.216 persone ricoverate in intensiva. Per quel che riguarda il numero totale di nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 163 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 188 della vigilia. Il maggior numero di ingressi è stato registrato in Lombardia (+38), dunque Emilia Romagna (+22) e Veneto (+15).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) effettuati sono stati 323.047, ovvero 2.357 in meno rispetto a venerdì, quando ne erano stati effettuati 325.404. Mentre il tasso di positività è 5,85% (l’approssimazione di 5,855%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 6 sono risultati positivi; alla vigilia era 6,3 per cento, dunque si registra una lieve contrazione.

