Coronavirus, il bollettino del 28 febbraio: oltre 17mila contagi e 192 vittime. Salgono i ricoveri negli ospedali e il tasso di positività

Oggi, domenica 28 febbraio, in Italia sono 17.455 i nuovi casi di positività al coronavirus. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 192. Sono 257.024 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 323.047 di ieri. Il tasso di positività è al 6,8%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Si avvicinano così a quota tre milioni i casi di Covid in Italia: ad oggi sono 2.925.265, considerato l'ultimo incremento di 17.455 nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute.

Impennata dei contagi, salgono le terapie intensive, altri 318 morti: bollettino, è lotta contro il tempo

C'è un nuovo aumento degli attualmente positivi che oggi sono 10.401 in più (per un totale di 422.367 persone) mentre i guariti sono 6.847 (per un totale di 2.405.199). Sono invece 257.024 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 323.047 di ieri. Sono stati eseguiti meno tamponi, 257.024 contro i 323.047 della giornata di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive sono 15 in più (ieri erano più 22) con 131 ingressi del giorno, e salgono a 2.231. I ricoveri ordinari crescono di 266 unità (ieri +80) e sono 18.638.

Le varianti colpiscono ancora: crescita esponenziale dei contagi, il bollettino è da allarme

Intanto da domani Lombardia, Piemonte e Marche in arancione. Sardegna prima regione bianca. Basilicata e Molise in rosso. Il Cts inoltre chiede di chiudere le scuole in zona con alta incidenza di contagi, per le altre protocolli invariati e didattica in presenza al 50% nelle superiori. Inoltre per accelerare sulla somministrazione di vaccini saranno coinvolti i 300 mila volontari della Protezione civile, l’obiettivo è di arrivare a 500/600 mila vaccini al giorno. Sono 4.222.695 le dosi somministrate in Italia su 5,8 milioni di dosi consegnate.

