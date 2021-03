Bolzano, Benno Neumair confessa l'omicidio dei genitori. Ma il corpo del padre ancora non si trova

08 marzo 2021 a

Alla fine Benno Neumair è crollato e ha confessato tutto, ovvero di aver ucciso i suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. Lo ha reso noto la Procura di Bolzano desecretando i verbali dei due interrogatori in cui l’indagato ha ammesso tutte le proprie responsabilità: inoltre è stata presentata la richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere del 30enne, che ovviamente si trova in carcere a Bolzano.

Benno era stato arrestato lo scorso 29 gennaio, mentre il corpo privo di vita della madre era stato ritrovato nell’Adige il 6 febbraio: durante l’interrogatorio di garanzia l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma nei giorni scorsi tramite i suoi legali aveva manifestato la volontà di incontrare gli inquirenti. E così dopo circa un mese Benno è crollato e ha confessato l’omicidio dei suoi genitori, che erano scomparsi il 4 gennaio.

“In attesa delle determinazioni del giudice per le indagini preliminari - si legge nel comunicato della Procura di Bolzano - e dei primi esiti dell’incidente probatorio in corso, si comunica che le ricerche volte al ritrovamento del corpo di Peter Neumar proseguiranno ulteriormente”. La salma del padre non è infatti ancora stata ritrovata, a differenza di quella della madre, riemersa nell’Adige, nei pressi di Egna.

