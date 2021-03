Covid, il bollettino del 9 marzo: crescono contagi, morti e ricoveri. Lombardia, così si va verso la zona rossa

09 marzo 2021 a

a

a

Continua a peggiore l'epidemia di Covid in Italia. Il bollettino del 9 marzo recita 19.749 nuovi casi e 376 morti nelle ultime 24 ore. Sono stati processati 345.336 tamponi, con un tasso di positività che scende al 5,7% rispetto al 7,5% di lunedì. Si tratta dell'unico parametro in miglioramento, visto che lunedì le vittime erano state 318 e 13.902 i nuovi casi. Dall'inizio dell'epidemia, un anno fa, il totale dei contagi in Italia è di 3.101.093, mentre il numero complessivo delle vittime è di 100.479.

Questi dati rischiano di portare a un cambio di colore di alcune regioni. Tra chi rischia di finire in zona rossa c'è sicuramente la Lombardia. La stretta della zona arancione rinforzata decisa giovedì scorso infatti potrebbe non aver ridotto a sufficienza la curva dei contagi. Certo, le situazioni cambiano di provincia in provincia, con quella di Brescia martoriata (incidenza a 580 casi ogni 100mila abitanti, rispetto alla media regionale di 313) e quelle di Milano, Bergamo, Sondrio, Varese e Lodi ancora sotto 250, la soglia che fa scattare la zona rossa automaticamente. A inquietare è soprattutto il proliferare dei focolai: 2.844 nell'ultima settimana, contro i 2.422 di quella precedente e i 1.640 di quella prima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.