Francesco Figliuolo, ecco il piano vaccinale: "Immunità di gregge entro fine settembre", ma il generale vuole fare prima

“Somministrare 500mila dosi al giorno per vaccinare almeno l’80 per cento della popolazione entro settembre”. È questo l’obiettivo fissato dal commissario Francesco Figliuolo, che ha messo nero su bianco il piano riguardante la campagna di vaccinazione per raggiungere la tanto agognata immunità di gregge. Il sostituto di Domenico Arcuri prova così a dar seguito alle parole del premier Mario Draghi, che dall’hub di Fiumicino ha assicurato che verrà triplicato il numero di somministrazioni giornaliere a partire dalle prossime settimane.

Il documento fissa le linee operative per completare al più presto la campagna di vaccinazione e promette che entro la fine di settembre tutti gli italiani maggiori di 16 anni saranno vaccinati: si tratta di circa 51 milioni di persone, abbastanza per raggiungere l’immunità di gregge, che è l’unico modo per lasciarsi alle spalle questo anno e più vissuto in pandemia. All’interno piano è stata considerata “una progressione della capacità vaccinale dalle 170mila somministrazioni medie giornaliere (registrare dal 1 al 10 marzo) fino ad almeno 500mila entro il mese di aprile”, si legge nel testo.

Non sono però state considerate “riduzioni di approvvigionamento di vaccini” e “l’impatto favorevole nel tempo della riduzione della pressione ospedaliera”, ma il commissario Figliuolo è cautamente ottimista e non ha nascosto di voler provare a raggiungere l’immunità di gregge prima di settembre.

