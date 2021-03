Cagliari, 35enne negazionista al super vestito da pecora: "Sono positivo", per l'idiota finisce in disgrazia

15 marzo 2021 a

L'idiota del giorno? Questo tizio, un negazionista, che fa a fare la spesa travestito da pecora e finisce col beccarsi una multa da 400 euro. Incredibile, ma vero: il fesso di turno è un 35enne cagliaritano che per recarsi al supermercato si è conciato così come potete vedere nel vido qui sotto. Ma questo è il meno. Il punto è che lo svitato, oltre a un paio di occhiali da sole, sfoggiava una mascherina bucata all'altezza della bocca e un rotolo di carta igienica appeso al collo, come se fosse un campanaccio.

E dunque, conciato così, ha preso ad aggirarsi tra gli scaffali del supermercato di Sarroch, che si trova nell'hinterland di Cagliari. E lo ha fatto fingendo di starnutire e di tossire, riprendendo l'intera pagliacciata con il suo cellulare. Un'idiozia, uno sfregio a chi il Covid lo ha preso, lo sta combattendo oppure peggio ancora ci ha lasciato le penne.

Nel delirante video lo si sente urlare: "L'avete mai vista una pecora che fa la spesa? È pieno", provoca il tizio, secondo il quale insomma il coronavirus non esiste, o quasi. Della vicenda se ne è occupata anche l'agenzia di stampa Agi, che ha scritto: "Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l'uomo sarebbe anche entrato in alcuni negozi all'urlo di sono positivo". Scontato l'intervento della polizia, che per simile "performance" lo ha stangato con una multa da 400 euro.

