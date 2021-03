Marco Quertini, falciato in autostrada per raccogliere banconote: "Di chi erano quei soldi". Sconvolgente ribaltone, voci dalla procura

15 marzo 2021 a

Almeno 360 euro sono stati consegnati. Sono stati raccolti sul luogo della tragedia, dove ha perso la vita Marco Quertini, travolto ed ucciso da un’auto in transito sulla Roma-Fiumicino dopo aver accostato la propria vettura ed essere sceso dall’abitacolo. Irrisolte però le motivazioni che hanno portato il 56enne ha lasciare la propria Fiat Punto sulla carreggiata dell’A91 ed a scendere.

Fra le ipotesi quella che si sia fermato improvvisamente dopo aver visto delle banconote sulla corsia dell’autostrada in direzione della Capitale. E su questo aspetto indagano i carabinieri. Un mistero del cui nessuno trova il filo per risolverlo. Gli agenti intervenuti sul posto non avrebbero infatti rinvenuto del denaro sulla carreggiata, ma solo alcune banconote vicino al corpo privo di vita di Quertini.

Sarebbe stato un automobilista, che poche ore dopo la tragedia si è presentato alla caserma dei carabinieri di Villa Bonelli, ad avvalorare questa tesi consegnando 360 euro. “Li ho trovati sull’autostrada dopo essermi fermato per chiedere i soccorsi”, le parole dell’uomo ai carabinieri. Intanto la donna di 84 anni alla guida della Fiat 500 che ha travolto Marco Quertini, è stata denunciata e le è stata sequestrata la macchina. I rilievi scientifici sembrano rivelare che il denaro possa essere stato smarrito prima da un altro automobilista o motociclista in transito.

Denaro che incredibilmente non sarebbe ancora stato rivendicato da nessuno Elementi utili alle indagini arriveranno dalle parole di altri testimoni e dalle immagini di videosorveglianza dell’autostrada che, oltre a riprendere le fasi dell’investimento mortale, potrebbero aver immortalato chi e da dove siano arrivati i soldi che Querini si sarebbe fermato a raccogliere. Certo è che il malloppo trovato e non rivendicato potrebbe far pensare a dei soldi "sporchi" frutto di qualche illecito.

