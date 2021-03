Coronavirus, bollettino 22 marzo: 386 morti e ospedali sempre più sotto pressione, ma calano i contagi

22 marzo 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia non è ancora tornata sotto controllo. Il bollettino di lunedì 22 marzo rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.846 contagiati, 386 morti e 32.720 guariti su 169.196 tamponi analizzati, con tasso di positività risalito all’8,2 per cento (+0,9 rispetto a ieri). In confronto a lunedì scorso il numero dei nuovi casi è leggermente diminuito (erano stati 15.267), mentre quello dei guariti è più che raddoppiato (erano stati 15.807).

A preoccupare però è soprattutto il numero dei ricoveri, con il sistema sanitario nazionale è che ancora sotto pressione: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +565 (28.049 posti letto attualmente occupati) mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è +62 (3.510) con 227 ingressi del giorno. Gli attualmente positivi sono scesi a quota 563.067, la stragrande maggioranza dei quali si trova in isolamento domiciliare e non richiede cure ospedaliere.

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, che però è ancora molto lontana dall’obiettivo del mezzo milione di persone vaccinate al giorno, fissate nel piano messo a punto dal generale Figliuolo: attualmente risultano somministrate 7.894.659 milioni di dosi, circa 130mila in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda invece le Regioni, complice anche il maggior numero di tamponi effettuati di domenica, il numero di casi si è abbassato: guida l’Emilia Romagna con 2.118 contagi, seguita da Lombardia (2.105), Piemonte (1.521), Lazio (1.407), Campania (1.313) e Toscana (1.140).

