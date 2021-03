Striscia la notizia, l'inviato entra alla festa del negazionista: "La put***a di tua madre, muori por***o". Finisce in disgrazia

23 marzo 2021 a

Da "Io apro" a "io insulto". Striscia la notizia manda in onda il servizio di Max Laudadio su un ristorante aperto per la festa privata di un negazionista Covid di Varese, in sfregio a tutte le regole su assembramenti e mascherine. L'inviato del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, aveva già mostrato l'iniziativa "politica" che sulla scia di quella a livello nazionale a metà gennaio, pubblicizzata come forma di protesta contro le politiche del governo su ristori e chiusure di bar e ristoranti, aveva poi portato all'estremo la battaglia, violando apertamente la legge.

Sì, perché la manifestazione locale era diventata in realtà una lista Telegram di locali sempre aperti, alla faccia degli orari e delle zone rosse. Le telecamere di Striscia avevano poi mostrato cosa accadeva realmente dentro quei locali: nessuna misura di sicurezza, nessun limite della capienza o turno. Semplicemente, tutto come prima di un anno fa.

Ora, Laudadio ha approfittato dell'invito fatto dall'organizzatore a una "infiltrata" di Striscia per presentarsi nel locale dove l'uomo stava festeggiando il suo compleanno. Insieme a Striscia, arriva una pattuglia di agenti che contestano al ristoratore e ai presenti la violazione delle norme sugli assembramenti. Volano parole grosse, "buffone", "pagliaccio", "via via la polizia". E ancora, "servi di regime", "agenti della repressione".

L'organizzatore e i suoi amici ne hanno un po' per i poliziotti, ma soprattutto per Laudadio. L'inviato cerca un confronto con il responsabile, ma si presenta solo il ristoratore che dopo aver cercato di difendere il proprio diritto a sopravvivere, lo caccia spiegando che "il signor Francesco" non vuole parlare con la troupe. Dalla finestra del bagno, però, proprio Francesco urla all'indirizzo di Laudadio: "TI ha invitato la put***a di tua madre, muori por***o!". Non una bella scena.

