Meteo, Pasqua e Pasquetta? Un disastro, "maxi-perturbazione": ecco dove piccherà durissimo

31 marzo 2021 a

a

a

Dimenticatevi il caldo e il bel tempo di questi giorni. Per Pasqua e Pasquetta si prevede una perturbazione atlantica che porterà maltempo e freddo sull'Italia con venti di Bora e Grecale da un lato e temporali dall'altro. Secondo le previsioni del Meteo.it giovedì 1° aprile sarà la giornata più calda della settimana santa con picchi che raggiungeranno i 26-27°C a Firenze, Prato e Bologna, 25°C a Torino, Milano, Padova, Mantova e su molte altre città della Pianura Padana. Fino a 20-21°C invece sulle regioni meridionali.

Covid e colori, nuovo monitoraggio per le regioni: spunta una novità. Chi può riaprire tutto prima di Pasqua

Il bel tempo però non durerà molto a lungo perché nel weekend del 4-5 aprile si assisterà anche a un crollo delle temperature. Quest'ultime scenderanno addirittura a 10-12°C rispetto a questi giorni. Il tempo peggiorerà già dalla Vigilia di Pasqua con l’irruzione di venti di Bora e Grecale e temporali diffusi al Centro e veloci pure al Nordest. Non andrà meglio nella giornata di Pasqua quando il Sud sarà colpito da temporali. Il maltempo durerà fino a Pasquetta, quando ci sarà un ulteriore peggioramento per la discesa di aria artica che dal Polo Nord, dopo aver attraversato l'Europa centrale, giungerà in Italia. Insomma, niente festeggiamenti, per quanto possibile ai tempi del Covid, in giardino. Meglio munirsi di giacca e ombrello.

"Peggio di prima". L'ultima del governo? "Tampone e quarantena per Pasqua": ufficiale, Italia in ostaggio di Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.