Coronavirus, bollettino 1 aprile: ricoveri in discesa e vaccini in aumento, ma 501 morti sono un macigno

01 aprile 2021

La campagna di vaccinazione sta finalmente decollando, così come i posti letto occupati in ospedale stanno iniziando a scendere, eppure c’è un dato che dice che il peggio non è ancora alle spalle: è quello dei morti per Covid, ne sono stati contati 501 nelle ultime 24 ore, un’enormità rispetto ad altre realtà europee. Il bollettino di oggi, giovedì 1 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 23.649 contagiati, 20.712 guariti e 501 morti su 356.085 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è pari al 6,6 per cento (-0,2 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è ancora alta però la situazione è in miglioramento: anche oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -231 (28.949 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è -29 (3.681) dove si sono verificati 244 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono saliti a 563.479, mentre i decessi sono ormai prossimi a superare quota 110mila (109.847). La notizia migliore arriva dalla campagna di vaccinazione, che sta aumentando il ritmo: nelle ultime 24 ore sono state somministrate circa 306mila dosi, per un totale di 10.324.127.

Per quanto concerne invece le Regioni, ce ne sono ancora tante in quadrupla cifra di contagio: guida la Lombardia con 4.483 nuovi casi, seguita da Piemonte (2.584), Puglia (2.369), Campania (2.258), Lazio (1.838), Emilia Romagna (1.809), Veneto (1.633), Toscana (1.631) e Sicilia (1.282).

