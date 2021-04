Denise Pipitone, Olesya Rostova prima dell'esito del Dna pubblica questa foto: cambia tutto?

06 aprile 2021 a

a

a

Cresce sempre più la speranza che Olesya Rostova, la ragazza russa che ha denunciato in tv di essere stata rapita da bambina, possa realmente essere Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004 a 4 anni. Intanto tutti sono in attesa del gruppo sanguigno e del Dna della Rostova , che dovrebbero essere comunicati a breve in diretta tv in Russia. Olesya, comunque, mostra una straordinaria somiglianza con Piera Maggio, la mamma della piccola Denise.

"I tempi si allungano". Denise Pipitone, cosa sa Alberto Matano: il "gioco sporco" dei colleghi russi

Nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri, sono state mostrate nuove immagini della giovane russa, raccolte dai suoi social. La Rostova, in particolare, ha pubblicato una sua foto da piccola, ringraziando tutte le persone a lei vicine: “Siete i migliori, non mi sono mai sentita così felice - ha scritto Olesya - il vostro aiuto mi serve a non cadere. Non mi importa quanti problemi ci sono nella vita, io non mi arrenderò mai".

"Ci ricattano". Denise Pipitone, scandalo sulla tv russa: "circo mediatico", perché nascondono i dati?

Intanto la madre della bambina scomparsa 15 anni fa si mostra cauta. “La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata. In questi anni l’abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il Dna”, ha detto la donna in un audio inviato a Domenica Live.

"Tutto in diretta tv". Denise Pipitone, sfregio alla famiglia dalla Russia: la rabbia dell'avvocato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.